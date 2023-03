Quei 10 minuti fatali per la salvezza nerazzurra: Atalanta-Empoli 2002/2003 (Di giovedì 16 marzo 2023) La partita Atalanta-Empoli che condannò (con il senno di poi) la Dea alla Serie B nel 2003: una rimonta subita negli ultimi 10 minuti Quanto possono pesare i punti persi contro una squadra alla portata? Tanto, anzi tantissimo se si ci si trova in una situazione delicata dove la necessità di vincere è assai insistente: che sia Europa o lottare per la salvezza. Nella storia dell’Atalanta è capitato in molte occasioni (2021-2022 quella più recente), soprattutto durante la stagione 2002-2003: quando una rimonta subita all’ultimo spezzò, con il senno di poi, le speranze nerazzurre. La terza Atalanta di Vavassori in Serie A è una squadra molto particolare: problemi finanziari (causa il mercato abbondante dell’annata precedente), un ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) La partitache condannò (con il senno di poi) la Dea alla Serie B nel: una rimonta subita negli ultimi 10Quanto possono pesare i punti persi contro una squadra alla portata? Tanto, anzi tantissimo se si ci si trova in una situazione delicata dove la necessità di vincere è assai insistente: che sia Europa o lottare per la. Nella storia dell’è capitato in molte occasioni (2021-2022 quella più recente), soprattutto durante la stagione: quando una rimonta subita all’ultimo spezzò, con il senno di poi, le speranze nerazzurre. La terzadi Vavassori in Serie A è una squadra molto particolare: problemi finanziari (causa il mercato abbondante dell’annata precedente), un ...

