Quanto tempo ho per denunciare un contenuto che mi diffama pubblicato in rete? (Di giovedì 16 marzo 2023) Per la prima volta in Italia, grazie a un'inchiesta della Procura di Milano che ha visto il Tribunale del Riesame confermare il sequestro preventivo, il video Youtube reso oggetto di una denuncia per diffamazione è stato sequestrato preventivamente. Al provvedimento – che crea un precedente del quale bisognerà tenere conto – abbiamo scelto di dedicare il monografico di oggi di Giornalettismo per evidenziare cosa potrebbe cambiare da oggi in poi per Quanto riguarda la diffamazione a mezzo internet. Il video in questione è quello caricato sul profilo Youtube del noto creator Gabriele Vagnato in cui, sostenendo di stare compiendo un «esperimento sociale», il giovane inseguiva inquadrandolo un uomo accusandolo – nel mentre – di aver rubato una bicicletta appositamente lasciata incustodita per strada. Il video da 559mila visualizzazioni ...

