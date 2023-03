(Di giovedì 16 marzo 2023) Palloni cinesi sulle praterie americane e droni americani sulle acque del Mar Nero: entrambe le vicende hanno un lato comico ma è più utile collocare questi due incidenti nel loro first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppinaScala : @AnnaShi60491189 Pensa se nel mondo chi sale a governare avesse la poesia come esempio da seguire,quante catastrofi… -

... di garantire diritto d'asilo a chi fugge da guerre, rischi di genocidio,naturali, ... è stata rattoppata non sovolte, ci sono gli articoli bis, ter, quater'. Il riferimento è ...... numeri che la pongono al secondo posto delle più gravimarittime nel Mediterraneo dall'... Ravenna in Comune invitae quanti condividono i nostri valori a scendere in piazza per ...'Di fronte alle immagini e ai racconti terribili del naufragio di Crotone, ci chiediamoaltre stragi devono ancora verificarsi vicino le nostre coste prima che si facciano i conti ......

Quante catastrofi nucleari sfiorate. E il lieto fine non è mai garantito Il Manifesto

A tre settimane dal primo passaggio sulla terraferma, il ciclone Freddy ha colpito di nuovo l’Africa australe, provocando centinaia di vittime.