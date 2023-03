Quando pittura e scultura si fondono grazie all’ovale (Di giovedì 16 marzo 2023) Due anni fa ci lasciava il grande pittore e scultore Turi Simeti, l’artista degli ovali. Nato ad Alcamo nel 1929, nutriva una profonda ammirazione per il maestro Alberto Burri, di cui apprezzava tra le tante cose l’aver portato una inedita profondità sulla tela. All’inizio degli anni Sessanta, sperimentando così anch’egli le “combustioni controllate” di Burri, scoprì che la forma ellittica era il modulo che stava ricercando per uscire dalla tela e rappresentare l’essenza della realtà. Attraverso l’ovale Simeti portò avanti il proprio intento di dare vita a un’arte veramente aperta allo spazio, fondendo la pittura con la scultura. L’ovale diventò da subito strumento e contenuto di tutta la sua ricerca artistica. Cosa c’era di così ipnotico in questa forma? Difficile comprenderlo se non consideriamo l’altro elemento dell’alchimia di Simeti, la ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 16 marzo 2023) Due anni fa ci lasciava il grande pittore e scultore Turi Simeti, l’artista degli ovali. Nato ad Alcamo nel 1929, nutriva una profonda ammirazione per il maestro Alberto Burri, di cui apprezzava tra le tante cose l’aver portato una inedita profondità sulla tela. All’inizio degli anni Sessanta, sperimentando così anch’egli le “combustioni controllate” di Burri, scoprì che la forma ellittica era il modulo che stava ricercando per uscire dalla tela e rappresentare l’essenza della realtà. Attraverso l’ovale Simeti portò avanti il proprio intento di dare vita a un’arte veramente aperta allo spazio, fondendo lacon la. L’ovale diventò da subito strumento e contenuto di tutta la sua ricerca artistica. Cosa c’era di così ipnotico in questa forma? Difficile comprenderlo se non consideriamo l’altro elemento dell’alchimia di Simeti, la ...

