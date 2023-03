Quando gioca la Juventus i quarti di Europa League? Date e programma: andata o ritorno in casa? (Di giovedì 16 marzo 2023) Giovedì 13 e 20 aprile. Sono queste le Date da segnare sul calendario per chi volesse seguire le sfide della Juventus nei quarti di finale di Europa League. Per sapere se i bianconeri giocheranno la prima partita in casa o in trasferta, invece, bisognerà attendere il sorteggio dell’urna di Nyon (Svizzera) che andrà in scena domani mattina alle ore 13. La diretta si potrà seguire sul sito web dell’Uefa oppure su Sky. I tifosi della Vecchia Signora sperano ovviamente che la dea bendata sia benevola e faciliti il cammino della Juve verso l’ultimo atto della competizione, in programma il 31 maggio alla “Puskas Arena” di Budapest. Le semifinali si disputeranno invece l’11 e il 18 maggio. In attesa di capire quali saranno la otto squadre che si contenderanno il trofeo, la ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Giovedì 13 e 20 aprile. Sono queste leda segnare sul calendario per chi volesse seguire le sfide dellaneidi finale di. Per sapere se i bianconeri giocheranno la prima partita ino in trasferta, invece, bisognerà attendere il sorteggio dell’urna di Nyon (Svizzera) che andrà in scena domani mattina alle ore 13. La diretta si potrà seguire sul sito web dell’Uefa oppure su Sky. I tifosi della Vecchia Signora sperano ovviamente che la dea bendata sia benevola e faciliti il cammino della Juve verso l’ultimo atto della competizione, inil 31 maggio alla “Puskas Arena” di Budapest. Le semifinali si disputeranno invece l’11 e il 18 maggio. In attesa di capire quali saranno la otto squadre che si contenderanno il trofeo, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... demarteclaudio : @unlazialeabg @Riccardofuffol2 @_SR26_ Ma io non dico che giochi bene, anzi, il problema è sempre lo stesso. Perché… - tiathe96er : @daves80 Quando va dai giocatori per proporgli il contratto dice sempre 'Lei gioca a stecca?' - Alessio_Ram : @Fra_zz Io ho la mia teoria Mister quando sei in 11 contro 10, si gioca uomo su uomo forte e si lascia uomo in più dietro per sicurezza. - juvemyheart : RT @mikelelomb: Non ho visto la gara.Dopo il lavoro un aperitivo per salutare un collega.Tra un brindisi e l'altro,si parla di Juve e di ca… - Wgf_Our_Dreams : Noi e i wgf quando abbiamo scoperto che Cico gioca da solo: -