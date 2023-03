Quando gioca il Napoli i quarti di Champions League? Date e programma: andata o ritorno al Diego Armando Maradona? (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo aver brillantemente superato la pratica rappresentata dall’Eintracht di Francoforte, il Napoli può pensare già al prossimo impegno nel suo percorso della Champions League 2022-2023. La compagine partenopea ha colto un traguardo storico e, dopo il sorteggio di Nyon, capirà anche quale sarà la prossima rivale in arrivo. La squadra che sfiderà Osimhen e compagni non è ancora decisa, le Date, invece, si sanno. Il match d’andata (sempre alle ore 21.00) si disputerà l’11 o il 12 aprile, mentre il ritorno, a ritmo serrato, si disputerà la settimana successiva, per cui il 18 o 19 aprile. Lo schema sarà il medesimo di sempre. Se, quindi, il primo appuntamento sarà di martedì, il ritorno sarà di mercoledì o viceversa. Vedremo, quindi, come si svilupperà il cammino degli ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo aver brillantemente superato la pratica rappresentata dall’Eintracht di Francoforte, ilpuò pensare già al prossimo impegno nel suo percorso della2022-2023. La compagine partenopea ha colto un traguardo storico e, dopo il sorteggio di Nyon, capirà anche quale sarà la prossima rivale in arrivo. La squadra che sfiderà Osimhen e compagni non è ancora decisa, le, invece, si sanno. Il match d’(sempre alle ore 21.00) si disputerà l’11 o il 12 aprile, mentre il, a ritmo serrato, si disputerà la settimana successiva, per cui il 18 o 19 aprile. Lo schema sarà il medesimo di sempre. Se, quindi, il primo appuntamento sarà di martedì, ilsarà di mercoledì o viceversa. Vedremo, quindi, come si svilupperà il cammino degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redbirdcip : @SimoneCristao @ChampionsLeague Io prendo il Benfica Eviterei solo il napoli, si gioca quando avranno già vinto il… - fireflyxlisa : appena scoperto che il ritorno dei quarti si gioca quando sono in gita sono due cazzo di mesi che la classe è divis… - Oscar_Belfiore : Kim quando gioca in anticipo. Mostruoso. - Moixus1970 : RT @TUTTOJUVE_COM: Pavanello: 'A Torino mai accaduto nulla quando la Juve gioca in Europa' - fracot54 : RT @TUTTOJUVE_COM: Pavanello: 'A Torino mai accaduto nulla quando la Juve gioca in Europa' -