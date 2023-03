Quali sono i paesi in cui le auto elettriche hanno più successo? (Di giovedì 16 marzo 2023) Oslo, la capitale della Norvegia, è la città più costosa al mondo per bere una birra. I norvegesi pagano circa 10,00 € per una pinta, secondo un rapporto di Deutsche Bank. Se a questo si aggiunge che una cena per due persone costa, in media, 65,00 €, si capisce come la Norvegia abbia il sesto Prodotto Interno Lordo (PIL) pro capite al mondo (67830,00 €), secondo i dati dell’International Monetary Finanziare. Al contrario, quello che sicuramente vi sorprenderà è quanto sia economico acquistare un veicolo elettrico nel paese scandinavo, almeno, rispetto al costo delle auto alimentate a combustibili fossili, che subiscono una forte tassazione dal momento in cui vengono importate. Inoltre il prezzo della manutenzione del motore – qui una spiegazione riguardo la spia dell’olio – è incredibilmente inferiore rispetto alle auto ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 16 marzo 2023) Oslo, la capitale della Norvegia, è la città più costosa al mondo per bere una birra. I norvegesi pagano circa 10,00 € per una pinta, secondo un rapporto di Deutsche Bank. Se a questo si aggiunge che una cena per due persone costa, in media, 65,00 €, si capisce come la Norvegia abbia il sesto Prodotto Interno Lordo (PIL) pro capite al mondo (67830,00 €), secondo i dati dell’International Monetary Finanziare. Al contrario, quello che sicuramente vi sorprenderà è quanto sia economico acquistare un veicolo elettrico nel paese scandinavo, almeno, rispetto al costo dellealimentate a combustibili fossili, che subiscono una forte tassazione dal momento in cui vengono importate. Inoltre il prezzo della manutenzione del motore – qui una spiegazione riguardo la spia dell’olio – è incredibilmente inferiore rispetto alle...

