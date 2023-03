Putin smentisce le voci sull’imminente collasso dell’economia russa: “Inflazione Eurozona più alta” (Di giovedì 16 marzo 2023) “I paesi dell’Eurozona stanno cercando di convincere tutti dell’imminente collasso dell’economia russa, mentre la loro Inflazione è più alta che in Russia”. Lo ha detto oggi il presidente Vladimir Putin, parlando al congresso dell’Unione russa degli industriali e degli imprenditori (RSPP). Putin: “Inflazione in Russia inferiore a quella dell’Eurozona” Nel suo discorso, il leader russo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 16 marzo 2023) “I paesi dell’stanno cercando di convincere tutti dell’imminente, mentre la loroè piùche in Russia”. Lo ha detto oggi il presidente Vladimir, parlando al congresso dell’Unionedegli industriali e degli imprenditori (RSPP).: “in Russia inferiore a quella dell’” Nel suo discorso, il leader russo ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... twinky33 : Oggi Francesco Borgomovo smentisce il ministro #GuidoCrosetto sulle dichiarazioni fatte contro #Putin , dichiarando… - Salvatozio : Per la serie A STATO PUTIN, e ovviamente tutta i media di regime,e del pensiero unico. Mentana non si smentisce anz… - nevrotica9 : RT @proctodeo01: Il capo della brigata Wagner smentisce Crosetto suggerendogli di pensare ai cazzi dell'Italia e di non creare diversivi ge… - LucaBrando1990 : RT @proctodeo01: Il capo della brigata Wagner smentisce Crosetto suggerendogli di pensare ai cazzi dell'Italia e di non creare diversivi ge… - dolores20943592 : RT @proctodeo01: Il capo della brigata Wagner smentisce Crosetto suggerendogli di pensare ai cazzi dell'Italia e di non creare diversivi ge… -