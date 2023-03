Pupo alla conquista del Kazakistan: 'Cosa ci faccio quì? Me lo chiedo anche io...' (Di giovedì 16 marzo 2023) Un viaggio di cinque tappe - ripreso in esclusiva per Leggo.it - che avrà inizio nel bellissimo Palazzo Atameken a Uralsk. Ogni giovedì un nuovo appuntamento. Si parte oggi, 16 marzo, con un'... Leggi su leggo (Di giovedì 16 marzo 2023) Un viaggio di cinque tappe - ripreso in esclusiva per Leggo.it - che avrà inizio nel bellissimo Palazzo Atameken a Uralsk. Ogni giovedì un nuovo appuntamento. Si parte oggi, 16 marzo, con un'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #Pupo alla conquista del #Kazakistan: «Cosa ci faccio quì? Me lo chiedo anche io...» - defilata : RT @rocken78: Allora, fatevi una coccola, un favore a voi stessi. I Depeche Mode da Mike Bongiorno nel 1981, praticamente Dave Gahan sembra… - Cattleya980 : RT @rocken78: Allora, fatevi una coccola, un favore a voi stessi. I Depeche Mode da Mike Bongiorno nel 1981, praticamente Dave Gahan sembra… - rocken78 : Allora, fatevi una coccola, un favore a voi stessi. I Depeche Mode da Mike Bongiorno nel 1981, praticamente Dave Ga… - St0neAnge1 : @AndreIoachim @iannetts70 Ma per me può pure camminare a testa in giù in onore ai vecchi tempi ma sono un po' fatti… -