PSG, rivoluzione in estate? Rashford e Bernardo Silva, e il sogno Haaland (Di giovedì 16 marzo 2023) Calciomercato PSG, in estate potrebbe esserci una nuova rivoluzione in rosa: piacciono Marcus Rashford e Bernardo Silva Nella prossima sessione di calciomercato, il PSG si potrebbe preparare all'ennesima rivoluzione. Secondo quanto riportato da Le10Sport i due obiettivi dei parigini sarebbero Marcus Rashford e Bernardo Silva. Oltre al sogno Haaland, con cui i dirigenti parigini sognano di creare una coppia con Mbappé, gli altri due sono profili molto più concreti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

