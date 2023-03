PSG | i tifosi contro Messi | «Continueremo a fischiarlo»

(Di giovedì 16 marzo 2023) Idel PSGLioneldopo l’eliminazione in Champions League: ««Lo fischiamo perché passa troppo tempo senza lavorare sul campo» Si spezza il rapporto, mai idilliaco, tra idel PSG e Lionel, con l’eliminazione dei francesi dalla Champions League che è stata l’ultima goccia. Di seguito il comunicato dei gruppi della curva parigina sui sociale. «Lo fischiamo perché passa troppo tempo senza lavorare sul campo. Non vogliamo che questo continui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

"Lo fischiamo perchè passa troppo tempo senza lavorare sul campo. Non vogliamo che questo continui', è questo il messaggio di alcuni ultras delsui social in riferimento a Lionel Messi e all'uscita anticipata dal campo in Champions League. I parigini non sono mai riusciti ad accedere ai quarti di finale della UCF e anche in questa ...Alcunifrancesi delhanno concordato di fischiare l'attaccante argentino Lionel Messi per essere uscito di scena presto dalla Champions League anche in questa stagione e per un altro motivo. "Lo ......sedia destinata alla security a bordo campo per festeggiare la rimonta del Real Madrid sul. ... Sostenuti dai loro ferventi, sfidano i pronostici e gli scettici sulla via di uno dei finali ...

