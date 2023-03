"Pronti 4 MiG-29 a Kiev": la mossa della Polonia in soccorso di Zelensky (Di giovedì 16 marzo 2023) Il premier polacco Mateusz Morawiecki ha fatto sapere che Varsavia trasferirà all'Ucraina 4 caccia MiG-29 nei prossimi giorni Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 marzo 2023) Il premier polacco Mateusz Morawiecki ha fatto sapere che Varsavia trasferirà all'Ucraina 4 caccia MiG-29 nei prossimi giorni

