Pronostici di oggi 16 marzo, ritorno degli ottavi di Europa e Conference League con Juve, Roma, Lazio e Fiorentina (Di giovedì 16 marzo 2023) Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 16 marzo, quattro italiane impegnate nel ritorno degli ottavi di Europa e Conference League e il compito più difficile è quello della Lazio che dopo la sconfitta 2-1 contro l'Az Alkmaar all'Olimpico cerca una difficile rimonta sul campo degli olandesi. La Roma deve difendere il 2-0 in InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Pronostici calcio di oggi, consigli del 16 marzo 2023 - Calciomagazine I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è ... Pronostici di oggi 15 marzo, Champions League con Napoli-Eintracht Francoforte e Real Madrid-Liverpool Infobetting Scommesse Conference League, quote e pronostico di Az Alkmaar-Lazio La Lazio dopo aver perso all'Olimpico per 2-1 (al gol iniziale di Pedro gli olandesi hanno risposto con Pavlidis e Kerkez) si trova costretta a vincere all'AFAS Stadion di Alkmaar, un risultato ... Real Sociedad-Roma: pronostico e migliori quote La Roma delle ultime settimane è a due facce: solida e concreta quella vista con Juventus, Salisburgo e Real Sociedad, svagata e vulnerabile quella messa ko da Cremonese e Sassuolo in campionato. I ...