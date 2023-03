Promoberg ospita “Divino” | il mercato dei vini e dei distillati

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 marzo 2023) Rivolto in particolare agli amanti del buon vino, ai sommelier e agli operatori del settore viticolo, sabato 18 e domenica 19 marzo 2023 la Fiera di Bergamo diventa una tappa obbligata grazie a “”, ildeie dei, pronto a portare sui banchi d’assaggio allestiti in via Lunga ben 1.500 etichette in degustazione proposte da circa 200 produttori, tra cui una decina di realtà targate Bergamo. Oltre a gustarseli, i visitatori potranno anche acquistare direttamente in fiera ipreferiti, magari dopo essersi fatti raccontare dai produttori le tante storie (tutte da conoscere) che si celano lungo il percorso che, partendo dalla scelta del terreno, compie il prodotto prima di arrivare in tavola.ha selezionato prodotti food & ...