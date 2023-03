Prodi è sicuro | ' Elly Schlein cambierà radicalmente il Pd Se rifaccio la tessera? No'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - Cd615cgMorpheus : @La_manina__ Una pusillanime che ha come mentore Prodi , la vergogna non la spaventa di sicuro. Tutti sorci Fabiani. - RobertoIngross2 : @truthtellertw @graaf63 @CarloParisi81 @antbar12 @Napalm51 Ciao, mi mostri uno studio di Prodi che dimostra che non… - Pierfanze208 : RT @Spino571: @MicheleBonates3 Lei ricorda niente a proposito di un governo Prodi con Napolitano ministro degli Interni? L'aiuto un po': 28… - Spino571 : @MicheleBonates3 Lei ricorda niente a proposito di un governo Prodi con Napolitano ministro degli Interni? L'aiuto… -

Secondo Romano, la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd cambierà radicalmente il partito e la dirigenza democratica. "Immagino che debbano cambiare tutti e due. E' una segreteria nuova, la segreteria ...... Schlein ha deciso di attaccare su un piano diverso, per lei più, quello dei diritti a ... Per entrambi: per Meloni visto che è dal 1996 che un premier - allora era- accetta di parlare all'...... Matteo Salvini èdi riuscire a portare a compimento il ponte sullo Stretto, nonostante le ... Ma Berlusconi ha perso le elezioni e, il nuovo governo, che considerava il ponte "inutile e ...

I consigli di Prodi al nuovo Pd di Elly Schlein: «Sia radicale ma ... Open

Nel quartiere residenziale dell’Eur voluto da Benito Mussolini, tra i prati verdi di una primavera precoce, si terrà oggi l’assemblea Pd che incoronerà Elly Schlein segretaria. La cattedrale laica è q ...Elly Schlein attira tanti vecchi compagni (ex Pci): pronti a tornare al Nazareno i fuoriusciti di Articolo Uno e non solo ...