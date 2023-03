Prodi: a 84 anni sono un gatto di casa, non riprendo la tessera del Pd (Di giovedì 16 marzo 2023) AGI - Un gatto di casa sornione pronto a dispensare consigli ma senza scatti felini. Un comodo divano è preferibile all'agone politico: Romano Prodi rimane, come ormai da tempo, vicino al Pd ma quanto basta. Mantiene la giusta distanza. Dopo il caso dei 101 franchi tiratori che fermarono la sua corsa al Colle, il Professore decise di non rinnovare più la tessera del Partito democratico, pur partecipando alle primarie che ha sempre caldeggiato come esempio di democrazia e partecipazione. Una linea che rimane la stessa anche con la guida di Elly Schlein.Padre nobile sì (non a tempo pieno) ma senza tessera. “Personalmente - ha detto Prodi ad Agorà su rai 3 - credo che a 84 anni sarebbe strano riprendere la tessera del Partito Democratico. ... Leggi su agi (Di giovedì 16 marzo 2023) AGI - Undisornione pronto a dispensare consigli ma senza scatti felini. Un comodo divano è preferibile all'agone politico: Romanorimane, come ormai da tempo, vicino al Pd ma quanto basta. Mantiene la giusta distanza. Dopo il caso dei 101 franchi tiratori che fermarono la sua corsa al Colle, il Professore decise di non rinnovare più ladel Partito democratico, pur partecipando alle primarie che ha sempre caldeggiato come esempio di democrazia e partecipazione. Una linea che rimane la stessa anche con la guida di Elly Schlein.Padre nobile sì (non a tempo pieno) ma senza. “Personalmente - ha dettoad Agorà su rai 3 - credo che a 84sarebbe strano riprendere ladel Partito Democratico. ...

