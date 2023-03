Probabili formazioni Sivasspor-Fiorentina | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Cabral favorito su Jovic

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 marzo 2023) Allo stadio Yeni 4 Eylül di Sivas lasi gioca l’accesso ai quarti di finale di Conference League dopo la vittoria dell’andata decisa dal gol di Barak. La gara, con calcio di inizio fissato alle 18.45 di oggi, giovedì 16 marzo, sarà diretta dal montenegrino Dabanovi?. Con Gradel squalificato dopo l’espulsione rimediato nel match di andata, il tecnico deldisegnerà un 4-3-3 con Saiz, Caicedo e Yesilyurt in attacco: soprattutto a loro sarà affidato il compito di riaprire il discorso qualificazione. L’ex Genoa Cofie sarà ancora il regista dei padroni di casa, con Arslan e Charisis ai lati. Italiano, invece, dovrebbe preferire ancora una voltaal centro dell’attacco con Ikoné e Nico Gonzalez sugli esterni, mentre Sottil non è stato nemmeno convocato. In porta rientrerà Terracciano con ...