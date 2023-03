Probabili formazioni Serie A 17-19 marzo: titolari, infortunati, diffidati e possibili novità (Di giovedì 16 marzo 2023) Tra venerdì 17 e domenica 19 marzo, andrà in scena la 27esima giornata di Serie A. In questo turno di massima Serie, saranno diverse e tante le partite interessanti da seguire. Ad aprire le danze ci penseranno Sassuolo e Spezia. Occhio alla capolista Napoli che volerà a Torino per giocare contro i granata guidati da Juric e il derby tra Lazio e Roma: si prospetta una gara spumeggiante. Spazio anche, in chiusura per giunta, dato che sarà l’ultima partita di questa giornata, a Inter e Juventus. Ma vediamo da vicino tutte le Probabili formazioni dei 10 match in programma, muovendoci in ordine cronologico. Probabili formazioni 27MA GIORNATA Serie A Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Tra venerdì 17 e domenica 19, andrà in scena la 27esima giornata diA. In questo turno di massima, saranno diverse e tante le partite interessanti da seguire. Ad aprire le danze ci penseranno Sassuolo e Spezia. Occhio alla capolista Napoli che volerà a Torino per giocare contro i granata guidati da Juric e il derby tra Lazio e Roma: si prospetta una gara spumeggiante. Spazio anche, in chiusura per giunta, dato che sarà l’ultima partita di questa giornata, a Inter e Juventus. Ma vediamo da vicino tutte ledei 10 match in programma, muovendoci in ordine cronologico.27MA GIORNATAA Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. ...

