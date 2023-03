Probabili formazioni Real Sociedad-Roma: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi (Di giovedì 16 marzo 2023) Vietato distrarsi! La Roma è pronta per il suo match valevole come ritorno degli ottavi di finale della Europa League 2023 e affila le armi in vista della sfida in casa della Real Sociedad. Questa sera alle ore 21.00, infatti, la compagine allenata da Josè Mourinho sarà di scena allo stadio della Anoeta per staccare il pass verso i quarti di finale della seconda competizione continentale per club. Il 2-0 dell’andata è una importante polizza assicurativa per la formazione giallorossa, ma quando si gioca in Europa non bisogna mai distrarsi, specialmente contro rivali di spessore come la Real Sociedad. Cosa dovremo aspettarci dalle due squadre in campo? Lo “Special One” in difesa ritrova Ibanez, che torna titolare in difesa con Mancini e Smalling, e anche Pellegrini dopo i 30 punti di sutura alla testa ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Vietato distrarsi! Laè pronta per il suo match valevole come ritorno degli ottavi di finale della Europa League 2023 e affila le armi in vista della sfida in casa della. Questa sera alle ore 21.00, infatti, la compagine allenata da Josè Mourinho sarà di scena allo stadio della Anoeta per staccare il pass verso i quarti di finale della seconda competizione continentale per club. Il 2-0 dell’andata è una importante polizza assicurativa per la formazione giallorossa, ma quando si gioca in Europa non bisogna mai distrarsi, specialmente contro rivali di spessore come la. Cosa dovremo aspettarci dalle due squadre in campo? Lo “Special One” in difesa ritrova Ibanez, che torna titolare in difesa con Mancini e Smalling, e anche Pellegrini dopo i 30 punti di sutura alla testa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Probabili formazioni Friburgo-Juventus: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi - zazoomblog : Probabili formazioni Atalanta-Empoli ventisettesima giornata Serie A 2022-2023 - #Probabili #formazioni - Daniele20052013 : #Sivasspor - #Fiorentina, probabili formazioni: #Ranieri terzino. #Jovic non ce la fa - infoitsport : Real Sociedad-Roma, Europa League: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - LucaDiLeonardo_ : RT @Tutfantacalcio: ?Tutte le #ProbabiliFormazioni della 27^giornata di #fantacalcio Sempre aggiornate?? -