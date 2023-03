Probabili formazioni Inter-Juventus: ventisettesima giornata Serie A 2022/2023 (Di giovedì 16 marzo 2023) Le Probabili formazioni di Inter-Juventus, match della ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 20:45 di domenica. La Juventus ha battuto 2-0 l’Inter nel match d’andata e non colleziona due vittorie nelle due sfide di uno stesso campionato contro i nerazzurri dalla stagione 2019/20. L’Inter non batte la Juventus in un match casalingo giocato nel girone di ritorno di Serie A da aprile 2010 (2-0), in piena era Triplete. Anche stavolta il match è ricco di significati. L’Inter deve blindare la zona Champions, la Juventus deve tentare la rimonta europea. Inter – Lukaku e Lautaro ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 20:45 di domenica. Laha battuto 2-0 l’nel match d’andata e non colleziona due vittorie nelle due sfide di uno stesso campionato contro i nerazzurri dalla stagione 2019/20. L’non batte lain un match casalingo giocato nel girone di ritorno diA da aprile 2010 (2-0), in piena era Triplete. Anche stavolta il match è ricco di significati. L’deve blindare la zona Champions, ladeve tentare la rimonta europea.– Lukaku e Lautaro ...

