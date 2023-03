Probabili formazioni Friburgo-Juventus: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Tanti infortuni, Rugani può tornare titolare (Di giovedì 16 marzo 2023) Questa sera, alle 18.45, la Juventus si gioca il passaggio ai quarti di Europa League in casa del Friburgo, partendo dall’1-0 della partita di andata. l’arbitro della sfida europea sarà Serdar Gözübüyük, olandese a dispetto del nome dalle vibrazioni turche. Con lui i connazionali Erwin Zeinstra e Johan Balder come assistenti, Joey Kooij come quarto ufficiale, al Var Dennis Higler e Rob Dieperink. Il fischietto di Haarlem è un decano del calcio neerlandese con 507 gare dirette in carriera. Prima volta per lui con la Juventus, ma 13 partite in precedenza con rappresentative italiane: solo Lazio e Roma ko, mentre Milan, Torino, Fiorentina, Napoli e Sassuolo. In carriera anche direzioni con la Nazionale maggore (una vittoria e un pari), Under21 (due vittorie) e Under17 (pareggio). Infermeria piena per Max Allegri: Pogba si ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Questa sera, alle 18.45, lasi gioca il passaggio ai quarti di Europa League in casa del, partendo dall’1-0 della partita di andata.della sfida europea sarà Serdar Gözübüyük, olandese a dispetto del nome dalle vibrazioni turche. Con lui i connazionali Erwin Zeinstra e Johan Balder come assistenti, Joey Kooij come quarto ufficiale, al Var Dennis Higler e Rob Dieperink. Il fischietto di Haarlem è un decano del calcio neerlandese con 507 gare dirette in carriera. Prima volta per lui con la, ma 13 partite in precedenza con rappresentative italiane: solo Lazio e Roma ko, mentre Milan, Torino, Fiorentina, Napoli e Sassuolo. In carriera anche direzioni con la Nazionale maggore (una vittoria e un pari), Under21 (due vittorie) e Under17 (pareggio). Infermeria piena per Max Allegri: Pogba si ...

