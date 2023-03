Principe William, una star di “Downton Abbey” lo accusa: “Ingiustificabile” (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Principe William è sotto attacco per una serie di dichiarazioni riguardanti la caccia, esternate nel corso degli anni. La Famiglia Reale inglese è molto appassionata di questa pratica, per loro uno sport, una tradizione antica, dalla quale, negli ultimi anni, il Principe Harry ha preso le distanze. Suo fratello maggiore, però, ha parlato della caccia a scopo agonistico e commerciale come un qualcosa di positivo, scatenando le ire di molti animalisti, in particolare di un volto noto della tv, l’attore Peter Egan, protagonista di varie serie, tra cui Downton Abbey. Il Principe William è a favore della caccia Sarà pur vero che ogni famiglia ha le sue tradizioni, ma se nel resto d’Europa i reali cercano di essere sempre più green e animalisti, i Windsor proprio non ... Leggi su dilei (Di giovedì 16 marzo 2023) Ilè sotto attacco per una serie di dichiarazioni riguardanti la caccia, esternate nel corso degli anni. La Famiglia Reale inglese è molto appassionata di questa pratica, per loro uno sport, una tradizione antica, dalla quale, negli ultimi anni, ilHarry ha preso le distanze. Suo fratello maggiore, però, ha parlato della caccia a scopo agonistico e commerciale come un qualcosa di positivo, scatenando le ire di molti animalisti, in particolare di un volto noto della tv, l’attore Peter Egan, protagonista di varie serie, tra cui. Ilè a favore della caccia Sarà pur vero che ogni famiglia ha le sue tradizioni, ma se nel resto d’Europa i reali cercano di essere sempre più green e animalisti, i Windsor proprio non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CoingraphNewsIT : JUST IN: Il tredicenne Joe Whale collabora con Orange Comet per trasformare gli scarabocchi in oggetti da collezion… - lidentita : ??LA #GHIGLIOTTINA Ciao povery #Sunak si scalda la piscina conla rete su misura. Il meme che imperversava sulla ret… - kopp_co : #Lunedi Kate Middleton, il principe William, il re Carlo e la famiglia reale escono per il Commonwealth Day Service… - SkyTG24 : Kate Middleton e il principe William in blu nel primo Commonwealth Day di re Carlo. FOTO - infoitcultura : Il Principe William bacchetta Kate Middleton: “In tavola non si fa” -