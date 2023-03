"Primo viaggio dopo 12 anni": cosa svela il disgelo tra Giappone e Sud Corea (Di giovedì 16 marzo 2023) Quello tra il presidente sudCoreano Yoon Suk Yeol e il suo omologo Giapponese Fumio Kishida è il Primo summit di alto livello tra i leader di Giappone e Corea del Sud dopo oltre un decennio Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 marzo 2023) Quello tra il presidente sudno Yoon Suk Yeol e il suo omologose Fumio Kishida è ilsummit di alto livello tra i leader didel Sudoltre un decennio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fainformazione : Meagaride - Must Ovèr Il nuovo singolo che anticipa il primo disco Un gioco di parole tra inglese e napoleta… - fainfocultura : Meagaride - Must Ovèr Il nuovo singolo che anticipa il primo disco Un gioco di parole tra inglese e napoleta… - SeguiRegalo : Usa il mio codice promozionale Uber, k34gt, ed otterrai € 10 per il tuo primo viaggio Uber. Riscattalo a - LucianoLavecchi : @giovamartinelli aldilà del titolone, sarebbe il primo viaggio, dopo Haiti, oltre le colonne d'ercole, corretto? - Redsamb : Oggi primo viaggio all'estero dal 2019, in mezzo è passato il mondo ma a me interessa solo andare a fare la foto al murales di Alexia -