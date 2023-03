(Di giovedì 16 marzo 2023) Nel mese di2023, si stima che l'indice nazionale deial consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,2% su base mensile e del 9,1% su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Istat rivede stime su prezzi al consumo di febbraio, +9,1% #febbraio2023 #febbraio #istat #16marzo - fisco24_info : Prezzi: Istat rivede stime febbraio, +9,1% su anno: Da 9,2% stime - AgenziaOpinione : ISTAT * PREZZI AL CONSUMO: « A FEBBRAIO 2023 L’INDICE NIC REGISTRA UN AUMENTO DELLO 0,2% SU BASE MENSILE E DEL 9,1%… - vinboisoft : Aggiornamento indice Istat febbraio 2023: A tutti coloro che utilizzano i nostri software Calcolo Interessi e Rival… - LuigiF97101292 : RT @moneypuntoit: Secondo l’Istat il percorso di rientro dell’inflazione sarà più lungo di quanto inizialmente previsto e registra un forte… -

Lo rileva l'rivedendo la stima preliminare che era +9,2%. La flessione è frutto dell'attenuazione delle tensioni suidei Beni Energetici, sia della componente regolamentata sia di quella ...Per il mese di febbraio 2023, l'ha stimato che l'indice nazionale deial consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento dello 0,2% su base mensile e del 9,1% su base annua , da +...Lo rileva l'rivedendo la stima preliminare che era +9,2%. La flessione è frutto dell'attenuazione delle tensioni suidei Beni Energetici, sia della componente regolamentata sia di quella ...

Prezzi al consumo - Febbraio 2023 Istat

Ma entriamo più in profondità nei dati. Secondo quanto comunicato dall’Istat, a febbraio 2023 si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei ...Secondo le stime Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), nel mese di febbraio 2023, al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su base mensile e del ...