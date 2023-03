Prete e suora fuoristrada, l'auto sfiora un camion e finisce dentro al torrente (Di giovedì 16 marzo 2023) L'incidente è avvenuto ieri lungo la strada per Colognora di Compito. Don Ottaviani: "Il mio vice e la suora che era con lui se la sono vista brutta" Leggi su lanazione (Di giovedì 16 marzo 2023) L'incidente è avvenuto ieri lungo la strada per Colognora di Compito. Don Ottaviani: "Il mio vice e lache era con lui se la sono vista brutta"

