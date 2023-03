Pozzuoli: lunedì si svolgerà il consiglio comunale sul fenomeno del Bradisismo (Di giovedì 16 marzo 2023) Mercoledì ?? ????? ???? ??? ??:??, ????’???? ?????????? “???? ???????” ?? ??? ???? ????? ?? ????? ??????, ?? ????????? ?? ????????? ???????? ?? ???????? ?? ?????? ?????????. All’ordine del giorno: – Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti – Richiesta di convocazione di consiglio comunale monotematico ai sensi dell’art.23 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di giovedì 16 marzo 2023) Mercoledì ?? ????? ???? ??? ??:??, ????’???? ?????????? “???? ???????” ?? ??? ???? ????? ?? ????? ??????, ?? ????????? ?? ????????? ???????? ?? ???????? ?? ?????? ?????????. All’ordine del giorno: – Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti – Richiesta di convocazione dimonotematico ai sensi dell’art.23 del regolamento sul funzionamento delIl Blog di Giò.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattiasinobo : RT @giuseppe_alto: Paura a Napoli e provincia per una scossa di terremoto che ha interessato l'area Flegrea nella tarda serata di lunedì 13… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Paura a Napoli e provincia per una scossa di terremoto che ha interessato l'area Flegrea nella tarda serata di lunedì 13… - giuseppe_alto : Paura a Napoli e provincia per una scossa di terremoto che ha interessato l'area Flegrea nella tarda serata di lune… -

Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 2.8 nei Campi Flegrei: 'Piatti a terra, peggio di un treno in corsa' Una violenta scossa di terremoto è stata avvertita alle 23.40 di lunedì 13 marzo nella zona dei Campi Flegrei a Napoli . Un terremoto di magnitudo 2.8 avvenuto, ...Fuorigrotta ) e nei comuni di Pozzuoli ... Tangenziale chiusa da lunedì a venerdì: i disagi ... per consentire attività di ispezione della galleria 'Vomero', dalle 23:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Zona Ospedaliera e Camaldoli, verso Pozzuoli. ... Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 3 al 5 marzo ... figurine e fumetti al Panini Village, la festa del cioccolato artiginale a Pozzuoli, nella ... prevista per lunedì 6 marzo, NarteA domenica 5 marzo propone il Roadbook 'Napoli noir. La città del ... Una violenta scossa di terremoto è stata avvertita alle 23.40 di13 marzo nella zona dei Campi Flegrei a Napoli . Un terremoto di magnitudo 2.8 avvenuto, ...Fuorigrotta ) e nei comuni di...... per consentire attività di ispezione della galleria 'Vomero', dalle 23:00 di13 alle 6:00 di martedì 14 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Zona Ospedaliera e Camaldoli, verso. ...... figurine e fumetti al Panini Village, la festa del cioccolato artiginale a, nella ... prevista per6 marzo, NarteA domenica 5 marzo propone il Roadbook 'Napoli noir. La città del ... Terremoto Napoli e Pozzuoli 13 marzo Tag24