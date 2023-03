“Porto una parrucca”: la confessione di Concita de Gregorio, il racconto della malattia (Di giovedì 16 marzo 2023) Concita De Gregorio e la sua confessione. Ospite di Francesca Fagnani su Rai Due, all’interno del programma Belve, la giornalista parla della sua malattia. Arriva il momento in cui il segreto più intimo può, o deve, essere rivelato. Un’intervista televisiva, una collega di fronte che pone delle domande sulla vita professionale e privata, fino a quando, ad una precisa domanda, si “concede” la più precisa delle risposte. Concita De Gregorio (Foto ANSA – grantennistoscana.it)Concita De Gregorio, giornalista e firma prestigiosa di Repubblica e Stampa, nonché volto di spicco di La7, nella non comune veste di intervistata. Lo studio è quello di Belve, programma di Rai Due condotto da Francesca Fagnani. Non è certo la prima volta che la ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 16 marzo 2023)Dee la sua. Ospite di Francesca Fagnani su Rai Due, all’interno del programma Belve, la giornalista parlasua. Arriva il momento in cui il segreto più intimo può, o deve, essere rivelato. Un’intervista televisiva, una collega di fronte che pone delle domande sulla vita professionale e privata, fino a quando, ad una precisa domanda, si “concede” la più precisa delle risposte.De(Foto ANSA – grantennistoscana.it)De, giornalista e firma prestigiosa di Repubblica e Stampa, nonché volto di spicco di La7, nella non comune veste di intervistata. Lo studio è quello di Belve, programma di Rai Due condotto da Francesca Fagnani. Non è certo la prima volta che la ...

