Porto-Inter | Marotta | “Class action? Ci sono elementi per arrivarci”

"Si è trattato di un fatto increscioso e deplorevole che noi abbiamo condannato. Oggi abbiamo inoltrato una richiesta investigativa all'Uefa. In mattinata, oltretutto, abbiamo fatto un meeting e, sebbene ci fosse un problema di ordine pubblico, l'accordo era quello di far entrare i tifosi in modo più lento. Il Porto era l'unico deputato a poter prendere una decisione. Abbiamo anche una mail da parte della Uefa che attesta questa decisione, che è stata completamente disattesa all'atto in cui i tifosi si sono presentati allo stadio". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, in merito ai fatti di Porto, dove alcuni ad tifosi nerazzurri è stato impedito, nonostante il possesso di biglietto regolare, di entrare al Do Dragao.

