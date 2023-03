Porto-Inter, il racconto choc di un tifoso: «Ho temuto di morire» (Di giovedì 16 marzo 2023) Le parole di un tifoso presente al Do Dragao per la sfida di Champions League tra Porto ed Inter. I dettagli Francesco Rosito, tifoso dell’Inter presente al Do Dragao per la sfida di Champions League, ha raccontato la sua esperienza. PAROLE – «Ho acquistato il biglietto sul sito del Porto, senza alcun problema. Non mi era stata chiesta nessuna tessera locale. Poi però mi è stato impedito di entrare. Dopo essere stato sballottato in diversi gate, siamo rimasti fuori. Eravamo più di mille. Ho temuto per la mia vita. Siamo stati messi in un pericolosissimo imbuto, eravamo tutti ammassati. Nonostante la tensione alle stelle fortunatamente poi non è successo niente anche se la verità è che eravamo intrappolati. Dopo l’arrabbiatura, ora prevale il senso di sollievo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Le parole di unpresente al Do Dragao per la sfida di Champions League traed. I dettagli Francesco Rosito,dell’presente al Do Dragao per la sfida di Champions League, ha raccontato la sua esperienza. PAROLE – «Ho acquistato il biglietto sul sito del, senza alcun problema. Non mi era stata chiesta nessuna tessera locale. Poi però mi è stato impedito di entrare. Dopo essere stato sballottato in diversi gate, siamo rimasti fuori. Eravamo più di mille. Hoper la mia vita. Siamo stati messi in un pericolosissimo imbuto, eravamo tutti ammassati. Nonostante la tensione alle stelle fortunatamente poi non è successo niente anche se la verità è che eravamo intrappolati. Dopo l’arrabbiatura, ora prevale il senso di sollievo ...

