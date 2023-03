Ponza e Ventotene, aumenta la tassa di sbarco: ecco di quanto (Di giovedì 16 marzo 2023) L’imposta di sbarco è una sorta di tassa che può essere introdotta, in forma alternativa all’imposta di soggiorno. Generalmente è un’opzione che viene scelta anche nelle isole minori. Come succede nelle isole pontine di Ponza e Ventotene che per la prossima estate hanno in serbo alcune novità. Cosa cambia nella tassa di sbarco per le Isole Pontine Per tutti i vacanzieri che sceglieranno le isole in provincia di Latina per trascorrere le loro ferie estive dal 1° giugno al 30 settembre prossimo è previsto un aumento di 1 euro sulla tassa di sbarco. Scendere a Ponza costerà, infatti, 5 euro, mentre a Ventotene la spesa sarà di 3,5 euro. Gli unici a non risentire dei rincari della tassa di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023) L’imposta diè una sorta diche può essere introdotta, in forma alternativa all’imposta di soggiorno. Generalmente è un’opzione che viene scelta anche nelle isole minori. Come succede nelle isole pontine diche per la prossima estate hanno in serbo alcune novità. Cosa cambia nelladiper le Isole Pontine Per tutti i vacanzieri che sceglieranno le isole in provincia di Latina per trascorrere le loro ferie estive dal 1° giugno al 30 settembre prossimo è previsto un aumento di 1 euro sulladi. Scendere acosterà, infatti, 5 euro, mentre ala spesa sarà di 3,5 euro. Gli unici a non risentire dei rincari delladi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Ponza e Ventotene, aumenta la tassa di sbarco: ecco di quanto - liviofiorillo : RT @rep_roma: Aumenta la tassa di sbarco per le pontine: arrivare nelle isole di Ponza e Ventotene costerà un euro di più [aggiornamento de… - rep_roma : Aumenta la tassa di sbarco per le pontine: arrivare nelle isole di Ponza e Ventotene costerà un euro di più [aggior… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Da Ponza a Ventotene, sbarcare sulle isole costerà un euro in più. La tariffa applicata sui biglietti del traghetto ht… - ilmessaggeroit : Da Ponza a Ventotene, sbarcare sulle isole costerà un euro in più. La tariffa applicata sui biglietti del traghetto -