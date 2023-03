Ponte sullo Stretto - Via libera del governo: "Progetto esecutivo nel 2024, poi i lavori" (Di giovedì 16 marzo 2023) Il governo riavvia il Progetto del Ponte sullo Stretto, facendo rinascere la Società Stretto di Messina (già in liquidazione, ora revocata) e dettando i tempi di realizzazione: secondo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il Progetto esecutivo verrà infatti approvato "entro il 31 luglio 2024"; dopo di che, sarà la volta dei cantieri. Si riparte dalla società. La nota del Mit parla di "una nuova e più moderna governance" per la Società Stretto di Messina, alla quale parteciperanno il ministero dell'Economia e delle Finanze (in qualità di socio di maggioranza, con "almeno il 51%" del capitale sociale), le regioni Calabria e Sicilia, Rfi e Anas. Cinque i membri del Cda, di cui due nominati dal ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 16 marzo 2023) Ilriavvia ildel, facendo rinascere la Societàdi Messina (già in liquidazione, ora revocata) e dettando i tempi di realizzazione: secondo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ilverrà infatti approvato "entro il 31 luglio"; dopo di che, sarà la volta dei cantieri. Si riparte dalla società. La nota del Mit parla di "una nuova e più moderna governance" per la Societàdi Messina, alla quale parteciperanno il ministero dell'Economia e delle Finanze (in qualità di socio di maggioranza, con "almeno il 51%" del capitale sociale), le regioni Calabria e Sicilia, Rfi e Anas. Cinque i membri del Cda, di cui due nominati dal ...

