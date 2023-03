Ponte sullo stretto | tutti i motivi per cui va fatto

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 16 marzo 2023) Oggi approda in Consiglio dei Ministri il decreto per il progetto deldi Messina. È una buona notizia per il governo e per l’Italia. Dal primo punto di vista, non si può non considerare la velocità con cui Matteo Salvini ha realizzato ciò che aveva promesso in campagna elettorale, sgombrando il terreno dagli ostacoli burocratici e politici che tenevano fermo da anni il progetto. Ancora una volta l’anima pragmatica e fattiva della Lega si mostra un’arma vincente e una leva per chi vuole rimettere in sesto il Paese. È un esempio per tutto il governo, che non deve farsi irretire più di tanto dalle polemiche ideologiche e strumentali messe in campo ogni giorno da una sinistra senza idee che detta la propria agenda a giornali e opinione pubblica. Alla palese faziosità e ai velleitarismi della ...