Ponte sullo Stretto: si parte. Il Cav esulta: "Promessa mantenuta" (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto: si riparte dal progetto del 2011. esulta Berlusconi: "È un'altra Promessa agli italiani che siamo in grado di mantenere"

