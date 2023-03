Ponte sullo Stretto | il via libera | progetto esecutivo nel 2024 | cosa c’è nel decreto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Il governo resuscita il Ponte sullo Stretto di Messina. Riparte il progetto che diventa “obbligatorio”: fermare l’o… - fattoquotidiano : Ponte sullo Stretto, il decreto in Cdm: gestione dell’opera affidata a ministero Salvini. Bonelli: “Sperpero di den… - LegaSalvini : Ponte sullo Stretto, il vicepremier e ministro, Matteo #Salvini, sblocca il progetto per la realizzazione dell'infr… - UnaPaperaGialla : RT @Asiablog_it: #ITALIA ?????? Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto sul Ponte sullo Stretto di Messina. Lo rende noto il minist… - Asiablog_it : #ITALIA ?????? Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto sul Ponte sullo Stretto di Messina. Lo rende noto il… -

Arriva l'ok anche per il decreto in materia di emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari e misure di semplificazione della sperimentazione ...... inoltre, si indica di attribuire specifico rilievo anche "alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto" Dal...AGI/Vista - Le immagini del flash mob organizzato da Alleanza Verdi e Sinistra davanti a Montecitorio contro ilStretto. Presenti, tra gli altri, Angelo Bonelli e Devis Dori.

Roma. “I tempi di realizzazione tecnica del ponte sullo stretto di Messina sono di un quinquennio, ma il Paese deve crederci, non possono farlo da soli né il ministero né il governo, ci vuole un moto ...Via libera al Ponte sullo Stretto. Il Consiglio dei ministri nella giornata del 16 marzo ha approvato il decreto sulla realizzazione del collegamento tra Sicilia e Calabria. Nel testo si legge anche ...