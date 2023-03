Ponte sullo Stretto di Messina: vertice Salvini-Schifani-Occhiuto (Di giovedì 16 marzo 2023) Si è tenuta oggi un incontro al Mit tra Matteo Salvini e i presidenti di Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani. Sul tavolo il dossier Ponte sullo Stretto . "Ho incontrato a Roma, presso... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 16 marzo 2023) Si è tenuta oggi un incontro al Mit tra Matteoe i presidenti di Calabria e Sicilia, Robertoe Renato. Sul tavolo il dossier. "Ho incontrato a Roma, presso...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Il governo resuscita il Ponte sullo Stretto di Messina. Riparte il progetto che diventa “obbligatorio”: fermare l’o… - fattoquotidiano : Ponte sullo Stretto, il decreto in Cdm: gestione dell’opera affidata a ministero Salvini. Bonelli: “Sperpero di den… - LegaSalvini : Ponte sullo Stretto, il vicepremier e ministro, Matteo #Salvini, sblocca il progetto per la realizzazione dell'infr… - Agenzia_Ansa : Via alla riunione del Consiglio dei ministri. Ponte sullo Stretto e riforma fiscale all'ordine del giorno #ANSA - OfficialTozzi : RT @Legambiente: Serve una drastica cura del ferro, un potenziamento delle infrastrutture per la mobilità sostenibile, con linee ferroviari… -