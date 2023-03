Ponte sullo stretto di Messina, Salvini presenta il decreto per costruirlo (Di giovedì 16 marzo 2023) La proposta prevede l'approvazione del progetto entro il 31 luglio 2024. Ricostituita la società stretto di Messina spa liquidata dal secondo governo Conte Leggi su wired (Di giovedì 16 marzo 2023) La proposta prevede l'approvazione del progetto entro il 31 luglio 2024. Ricostituita la societàdispa liquidata dal secondo governo Conte

