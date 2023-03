Ponte sullo Stretto, dal Cdm via libera al decreto (Di giovedì 16 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Approvato il decreto Ponte. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un testo che consente l’immediato riavvio del percorso di progettazione e realizzazione dell’opera.Rinasce così la Società Stretto di Messina che avrà una nuova e più moderna governance. E’ prevista una solida partecipazione del Mef e del Mit, “a conferma dell’importanza che il governo attribuisce al collegamento stabile tra Calabria e Sicilia”, si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.In concreto, si riparte dal progetto definitivo del 2011 che verrà adeguato alle nuove norme tecniche, di sicurezza e ambientali. Il nuovo iter autorizzativo dovrà bollinare il Ponte strallato più lungo al mondo (3,2 chilometri), che rappresenterà il fiore all’occhiello dell’arte ingegneristica ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Approvato il. Il Consiglio dei Ministri ha dato il viaa un testo che consente l’immediato riavvio del percorso di progettazione e realizzazione dell’opera.Rinasce così la Societàdi Messina che avrà una nuova e più moderna governance. E’ prevista una solida partecipazione del Mef e del Mit, “a conferma dell’importanza che il governo attribuisce al collegamento stabile tra Calabria e Sicilia”, si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.In concreto, si riparte dal progetto definitivo del 2011 che verrà adeguato alle nuove norme tecniche, di sicurezza e ambientali. Il nuovo iter autorizzativo dovrà bollinare ilstrallato più lungo al mondo (3,2 chilometri), che rappresenterà il fiore all’occhiello dell’arte ingegneristica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : ? Qui Roma, APPROVATO in Consiglio dei ministri il DECRETO PONTE. Giornata storica: dopo tanti anni di disfattismo… - LegaSalvini : Ponte sullo Stretto, il vicepremier e ministro, Matteo #Salvini, sblocca il progetto per la realizzazione dell'infr… - fattoquotidiano : Il governo resuscita il Ponte sullo Stretto di Messina. Riparte il progetto che diventa “obbligatorio”: fermare l’o… - infoitinterno : Ponte sullo stretto: nuovo calcio d'inizio in Cdm - infoitinterno : Ponte sullo Stretto, Berlusconi e Salvini esultano per il via libera: «Sarà l’opera più green del mondo». Ma il tes… -