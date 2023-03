Ponte sullo Stretto, bocciatura del Wwf: “Fallimentare” (Di giovedì 16 marzo 2023) Neanche il tempo di vedere approvata la norma sul Ponte sullo Stretto di Messina in Consiglio dei ministri che arriva la prima bocciatura. Quella del Wwf. bocciatura totale dai “costi mai chiariti” Secondo il Wwf, il Ponte sullo Stretto è un’opera “Fallimentare”, con “elevatissimi e insostenibili costi ambientali, sociali ed economico-finanziari”. Secondo gli ambientalisti inoltre, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Neanche il tempo di vedere approvata la norma suldi Messina in Consiglio dei ministri che arriva la prima. Quella del Wwf.totale dai “costi mai chiariti” Secondo il Wwf, ilè un’opera “”, con “elevatissimi e insostenibili costi ambientali, sociali ed economico-finanziari”. Secondo gli ambientalisti inoltre, ... TAG24.

Ponte sullo Stretto, via libera in Consiglio dei ministri. Salvini esulta: giornata storica Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al provvedimento relativo al ponte sullo Stretto di Messina. Il Monistero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende noto che 'si riparte dal progetto definitivo del 2011 che verrà adeguato alle nuove norme tecniche, di sicurezza ... Ponte sullo Stretto di Messina, dal Cdm arriva il via libera al decreto. Salvini: "Giornata storica" Il Consiglio dei ministri di giovedì 16 marzo 2023 ha dato il via libera al decreto sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina . Il collegamento tra Sicilia e Calabria, più volte pensato e mai realizzato per continue tensioni tra le forze politiche, è stato autorizzato al termine della seduta. ... Ponte sullo Stretto, dal Cdm via libera al decreto Il nuovo iter autorizzativo dovrà bollinare il ponte strallato più lungo al mondo (3,2 chilometri), che rappresenterà il fiore all'occhiello dell'arte ingegneristica italiana. Ponte sullo Stretto di Messina, approvato il decreto: cosa prevede Sky Tg24 Via libera al dl per Ponte sullo Stretto, Salvini È in corso al Mit un incontro tra Matteo Salvini e i presidenti di Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani. Sul tavolo c'è il dossier Ponte sullo Stretto . Ponte sullo Stretto, approvato il decreto: cosa prevede Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto sul Ponte dello Stretto di Messina. L'opera "consentirà di ridurre l'inquinamento da anidride carbonica, oltre a permettere un consistente risparmio ...