Ponte sullo Stretto, Berlusconi e Salvini esultano per il via libera: «Sarà l'opera più green del mondo». Ma il testo del decreto non c'è – Il video (Di giovedì 16 marzo 2023) «Giornata storica non solo per la Sicilia e la Calabria, ma per tutta l'Italia». Con queste parole, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini annuncia il via libera «dopo 50 anni di chiacchiere» da parte del Consiglio dei ministri – riunitosi oggi 16 marzo – al decreto sul Ponte sullo Stretto di Messina. «l'opera più green del mondo con 140 tonnellate di CO2 non più emessa nell'aria e l'acqua più pulita», ha detto in un videomessaggio da palazzo Chigi. Un progetto, questo, che per Salvini darà «lavoro vero a decine di migliaia di persone per tanti anni. Un'opera assolutamente sicura che verrà certificata dai più grandi ingegneri delle migliori università italiane e internazionali», ...

