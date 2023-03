Ponte su Stretto | via libera al decreto Salvini | Giornata storica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : ? Qui Roma, APPROVATO in Consiglio dei ministri il DECRETO PONTE. Giornata storica: dopo tanti anni di disfattismo… - LegaSalvini : Ponte sullo Stretto, il vicepremier e ministro, Matteo #Salvini, sblocca il progetto per la realizzazione dell'infr… - ultimora_pol : ?? Il Consiglio dei ministri approva il decreto sul Ponte dello Stretto. Ok al dl recante disposizioni urgenti pe… - marcoranieri72 : RT @matteosalvinimi: ? Qui Roma, APPROVATO in Consiglio dei ministri il DECRETO PONTE. Giornata storica: dopo tanti anni di disfattismo e… - VanessaCorini : RT @AleEquilibrium: L'epopea miserabile del Ponte sullo Stretto rappresenta pienamente il declino della nostra Repubblica. Mentre le infras… -

AGI/Vista - "Giornata storica non solo per la Sicilia, la Calabria, ma per tutta Italia. Dopo cinquant'anni di chiacchiere, questo Consiglio dei ministri approva ilche unisce la Sicilia al resto d'Italia e all'Europa. L'opera più green del mondo, con 140.000 tonnellate di CO2, non più immesse nell'aria e acqua più pulita. Lavoro vero per decine di migliaia ...... grazie alla determinazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, con il decreto approvato oggi dal Consiglio dei Ministri realizzerà ilsullo. Opera ...dellosu Messina, disco verde del Consiglio dei Ministri. Rinasce così, rende noto il ministero delle Infrastrutture, la Societàdi Messina che avrà una nuova e più moderna ...

Ponte sullo Stretto: ok dal governo al progetto salvo intese - Politica Agenzia ANSA

Il ponte sullo Stretto ottiene il via libera per decreto. Lo ha approvato ieri il Consiglio dei ministri «salvo intese», il che significa che non tutto è stato ancora perfezionato. Ma, comunque, ...“Appena tornato al governo, il centrodestra compie un primo, decisivo passo per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Si tratta di un obiettivo qualificante per gli Esecutivi guidati da ...