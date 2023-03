Ponte su Stretto, via libera al decreto. Salvini: "Giornata storica" (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Ponte dello Stretto su Messina, disco verde del Consiglio dei Ministri. Rinasce così, rende noto il ministero delle Infrastrutture, la Società Stretto di Messina che avrà una nuova e più moderna governance. È prevista una solida partecipazione del Mef e del Mit, a conferma dell'importanza che il governo attribuisce al collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. In concreto, spiega il dicastero, guidato da Matteo Salvini, si riparte dal progetto definitivo del 2011 che verrà adeguato alle nuove norme tecniche, di sicurezza e ambientali. Il nuovo iter autorizzativo dovrà bollinare il Ponte strallato più lungo al mondo (3,2 chilometri), che rappresenterà il fiore all'occhiello dell'arte ingegneristica italiana. Come ha tenuto a sottolineare il vicepremier e ministro Matteo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. (Adnkronos) -dellosu Messina, disco verde del Consiglio dei Ministri. Rinasce così, rende noto il ministero delle Infrastrutture, la Societàdi Messina che avrà una nuova e più moderna governance. È prevista una solida partecipazione del Mef e del Mit, a conferma dell'importanza che il governo attribuisce al collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. In concreto, spiega il dicastero, guidato da Matteo, si riparte dal progetto definitivo del 2011 che verrà adeguato alle nuove norme tecniche, di sicurezza e ambientali. Il nuovo iter autorizzativo dovrà bollinare ilstrallato più lungo al mondo (3,2 chilometri), che rappresenterà il fiore all'occhiello dell'arte ingegneristica italiana. Come ha tenuto a sottolineare il vicepremier e ministro Matteo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : ? Qui Roma, APPROVATO in Consiglio dei ministri il DECRETO PONTE. Giornata storica: dopo tanti anni di disfattismo… - LegaSalvini : Ponte sullo Stretto, il vicepremier e ministro, Matteo #Salvini, sblocca il progetto per la realizzazione dell'infr… - ultimora_pol : ?? Il Consiglio dei ministri approva il decreto sul Ponte dello Stretto. Ok al dl recante disposizioni urgenti pe… - CinsisterCinzia : RT @miriconosci: +++ULTIM'ORA+++ OSPEDALE COSTRETTO ALLA CHIUSURA SI TRAVESTE DA PONTE SULLO STRETTO E IL GOVERNO LO FINANZIA CON 320 MILI… - MiuccioPrado : Divieto di Ponte sullo Stretto anche solo a pensarci direttamente in Costituzione. Unica vera riforma per far ripartire l'Italia -