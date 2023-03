Ponte Messina | via libera del Cdm a decreto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Il governo resuscita il Ponte sullo Stretto di Messina. Riparte il progetto che diventa “obbligatorio”: fermare l’o… - Agenzia_Ansa : Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto sul Ponte dello Stretto di Messina. #ANSA - SamBrtzXL : Sento parlare del ponte sullo stretto di Messina da così tanti anni che davvero, fatelo, così la smettete di rompere il cazzo. - AntonioBonfig13 : dono 50 anni che devono fare il ponte di Messina - GDS_it : #PontesulloStretto, via libera al decreto dal Consiglio dei ministri. Rinasce così la Società Stretto di Messina -

19.56Stretto,via libera CdM al decreto Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto suldello Stretto di. Il via libera è arrivato "salvo intese", afferma in una nota il ministero delle Infrastrutture e Trasporti. "Il testo sarà disponibile a breve perché sono necessari gli ...sullo Stretto di, anni di progetti e investimenti L'INFOGRAFICA Papa Francesco, i suoi 10 anni di Pontificato 10 anni di pontificato Jorge Mario Bergoglio, il suo percorso prima di ...Il Consiglio dei ministri, convocato alle 16.30 di oggi, ha dato il via libera al disegno di legge delega al governo per la riforma fiscale e al decreto sulsullo stretto di. "La ...

ROMA (ITALPRESS) – Approvato il Decreto Ponte. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un testo che consente l’immediato riavvio del percorso di progettazione e realizzazione dell’opera.Il Consiglio dei ministri ha approvato salvo intese il decreto sul Ponte sullo Stretto di Messina. "E' una giornata storica non solo per la Sicilia e la Calabria ma per tutta l'Italia", commenta il vi ...