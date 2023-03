Ponte di Messina | finalmente si riparte | via libera del governo Col centrodestra c’è anche il Terzo Polo

(Di giovedì 16 marzo 2023) A cinquant’anni dalla prima ipotesi progettuale, arriva il viadel Consiglio dei Ministri a un testo che consente l’immediato riavvio del percorso di progettazione e realizzazione delsullo Stretto. Rinasce così la Società Stretto diche avrà una nuova e più moderna governance. È prevista una solida partecipazione del Mef e del Mit, a conferma dell’importanza che ilattribuisce al collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. In concreto, spiega il dicastero guidato da Matteo Salvini, sidal progetto definitivo del 2011 che verrà adeguato alle nuove norme tecniche, di sicurezza e ambientali. Il nuovo iter autorizzativo dovrà bollinare ilstrallato più lungo al mondo (3,2 chilometri), che rappresenterà il fiore all’occhiello dell’arte ...

E' fallimentare puntare su un'opera dagli elevatissimi e insostenibili costi ambientali, sociali ed economico - finanziari, come il ponte sullo Stretto di Messina. Cosi' in una nota il Wwf, che spiega: 'Il Governo ritiene che la strada sia spianata ma il General Contractor Eurolink (capeggiato da Webuild) che ha progettato il ponte...

Il Ponte sullo Stretto di Messina sarà "l'opera più green del mondo che darà lavoro vero a decine di migliaia di persone per tanti anni. Un'opera sicura che verrà certificata dai più grandi ingegneri"