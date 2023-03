Polonia | l' attivista condannata per aiuto all' aborto | ' Sono nel giusto'

(Di giovedì 16 marzo 2023) 'Non mi sento affatto colpevole, so di essere nel. Non ho paura della sentenza, non ci lasceremo intimidire da ...

'Non mi sento affatto colpevole, so di essere nel giusto. Non ho paura della sentenza, non ci lasceremo intimidire da ...Marta Lempart,polacca e fondatrice del movimento All - Poland Women's Strike, ha ... Ma abbiamo bisogno della voce dell'UE sull'indipendenza giudiziaria e sullo Stato di diritto in'. ...L'è cofondatrice del gruppo polacco Abortion Dream Team, che si batte contro la stigmatizzazione dell'aborto ine facilita l'accesso alla procedura. Wydrzyska ha fornito i farmaci ...

Polonia, attivista condannata per avere spedito le pillole abortive a una donna incinta Vanity Fair Italia

BRUXELLES "Non mi sento affatto colpevole, so di essere nel giusto. Non ho paura della sentenza, non ci lasceremo intimidire da quei politici che vogliono tapparci la bocca. E a… Leggi ...In risposta alla condanna dell’attivista polacca Justyna Wydrzynska a otto mesi di servizi sociali per aver aiutato una donna incinta ad accedere alla pillola abortiva, Agnès… Leggi ...