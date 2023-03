Pollo contaminato | scatta il ritiro dai negozi | il marchio da evitare

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 marzo 2023) Rischio listeriosi,ilpreventivo di diversi lotti di carne precotta die cavallo. A comunicarlo è il Ministero della Salute che ha disposto il richiamo delle confezioni dagli banchi die supermercati. Quali prodotti riguarda? Il richiamo coinvolge confezioni con indicazione Coppiello Giovanni,che ha sede a Vigonza, in provincia di Padova. I prodotti sono stati richiamati in via precauzionale per rischio microbiologico, a causa di contaminazione del batterio listeria monocytogenes. Il richiamo come sempre accade in questi casi è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute, Come fare a riconoscere le confezioni a rischio se le abbiamo nel frigo? I lotti interessati dal richiamo, tutti prodotti nello stabilimento conIT 1323 L ...