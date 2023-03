Polizia Locale e Kyma Ambiente contro i “falò” abusivi (Di giovedì 16 marzo 2023) Azione congiunta di Kyma Ambiente e Polizia Locale di Taranto per rimuovere cataste e materiale di ogni tipo accumulato in varie zone della città. L’obiettivo è scongiurare i “falò” non autorizzati, in vista della ricorrenza di San Giuseppe. Questa mattina i primi interventi sono stati effettuati in Città Vecchia e nel quartiere Salinella, disposti dall’amministrazione Melucci a tutela della legalità e del senso civico. Attività che proseguiranno nei prossimi giorni, fino a domenica 19 marzo, in altri quartieri cittadini dove saranno riscontrate situazioni analoghe. L’accumulo di materiale ingombrante è vietato dalla legge. Le cataste rimosse sono costituite prevalentemente da materiale di diversa natura come infissi, mobili, sanitari, bancali in legno, elettrodomestici, pneumatici, la cui ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 16 marzo 2023) Azione congiunta didi Taranto per rimuovere cataste e materiale di ogni tipo accumulato in varie zone della città. L’obiettivo è scongiurare i “” non autorizzati, in vista della ricorrenza di San Giuseppe. Questa mattina i primi interventi sono stati effettuati in Città Vecchia e nel quartiere Salinella, disposti dall’amministrazione Melucci a tutela della legalità e del senso civico. Attività che proseguiranno nei prossimi giorni, fino a domenica 19 marzo, in altri quartieri cittadini dove saranno riscontrate situazioni analoghe. L’accumulo di materiale ingombrante è vietato dalla legge. Le cataste rimosse sono costituite prevalentemente da materiale di diversa natura come infissi, mobili, sanitari, bancali in legno, elettrodomestici, pneumatici, la cui ...

