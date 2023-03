Poker in casa Sivasspor, Fiorentina ai quarti di Conference (Di giovedì 16 marzo 2023) SIVAS (TURCHIA) (ITALPRESS) – La Fiorentina si qualifica per i quarti di finale di Conference League centrando il suo ottavo successo consecutivo in campo europeo. I viola battono 4-1 a domicilio il Sivasspor dopo essere andati inizialmente sotto. La migliore qualità tecnica dei gigliati è emersa col passare dei minuti ma non è stata una passeggiata. Anzi, l'inizio gara dei viola è stata pura sofferenza, soprattutto in virtù di un campo di gioco ai limiti della praticabilità. Il gol dei padroni di casa al 35? è una magia da oltre trenta metri di Erdogan Yesilyurt. Il pareggio gigliato arriva in chiusura di prima frazione ed è l'unico pallone che Nico Gonzalez riesce a consegnare a Cabral, con l'attaccante brasiliano che conferma la sua vena realizzativa, settima rete nelle ultime otto partite. La ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 marzo 2023) SIVAS (TURCHIA) (ITALPRESS) – Lasi qualifica per idi finale diLeague centrando il suo ottavo successo consecutivo in campo europeo. I viola battono 4-1 a domicilio ildopo essere andati inizialmente sotto. La migliore qualità tecnica dei gigliati è emersa col passare dei minuti ma non è stata una passeggiata. Anzi, l'inizio gara dei viola è stata pura sofferenza, soprattutto in virtù di un campo di gioco ai limiti della praticabilità. Il gol dei padroni dial 35? è una magia da oltre trenta metri di Erdogan Yesilyurt. Il pareggio gigliato arriva in chiusura di prima frazione ed è l'unico pallone che Nico Gonzalez riesce a consegnare a Cabral, con l'attaccante brasiliano che conferma la sua vena realizzativa, settima rete nelle ultime otto partite. La ...

