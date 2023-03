PNRR e sviluppo nuovi prodotti: PMI costrette a investire la metà (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) - Il 50% delle grandi imprese investe in nuovi prodotti mentre le piccole imprese solo il 25%, 500 mila quelle che avrebbero bisogno di un piano di sviluppo. Morello Ritter: «Finanziamenti e contributi ci sono, ma le PMI hanno bisogno di essere affiancate da un team di professionisti per potervi accedere». Padova 16.03.2023. Il sogno dell'imprenditore, il progetto concreto e la somma degli investimenti che lo compongono. Questi sono gli elementi che, se analizzati e organizzati correttamente, creano le basi per poter accedere a finanziamenti e agevolazioni. L'azienda Ambico - partner finanziario per lo sviluppo d'impresa - ha realizzato uno strumento che racchiude questi elementi, istaurando così le condizioni per realizzare i progetti degli imprenditori. Oggi, infatti, troppi parametri devono essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) - Il 50% delle grandi imprese investe inmentre le piccole imprese solo il 25%, 500 mila quelle che avrebbero bisogno di un piano di. Morello Ritter: «Finanziamenti e contributi ci sono, ma le PMI hanno bisogno di essere affiancate da un team di professionisti per potervi accedere». Padova 16.03.2023. Il sogno dell'imprenditore, il progetto concreto e la somma degli investimenti che lo compongono. Questi sono gli elementi che, se analizzati e organizzati correttamente, creano le basi per poter accedere a finanziamenti e agevolazioni. L'azienda Ambico - partner finanziario per lod'impresa - ha realizzato uno strumento che racchiude questi elementi, istaurando così le condizioni per realizzare i progetti degli imprenditori. Oggi, infatti, troppi parametri devono essere ...

