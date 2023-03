(Di giovedì 16 marzo 2023) Milano, 16 mar. (Adnkronos) - "Ildel', ideato e promosso da Istituto valorizzazione salumi italiani (), viene assegnato ai giornalisti che fannosulle eccellenze agroalimentari, tra le quali, appunto, i salumi italiani. Il riconoscimento delè un momento fondamentale per noi, che nel corso dei sedici anni dalla sua istituzione ci siamo sempre impegnati a promuovere un'rispetto ai cambiamenti che riguardano il nostro settore e i nostri prodotti, accompagnando le aziende verso unasugli aspetti nutrizionali e sulla sicurezza per la salute”. Lo ha detto Francesco, presidente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Pizzagalli (Ivsi): 'Premio Reporter del Gusto dà valore a corretta informazione' - - ledicoladelsud : Pizzagalli (Ivsi): “Premio Reporter del Gusto dà valore a corretta informazione” - fisco24_info : Pizzagalli (Ivsi): 'Premio Reporter del Gusto dà valore a corretta informazione': (Adnkronos) - 'Il premio ‘Reporte… -

... per promuovere una informazione corretta e completa sui nostri prodotti" dichiara Francesco, Presidente. "Da diversi anni il Premio si è allargato alla stampa estera, dal Giappone ...... per promuovere una informazione corretta e completa sui nostri prodotti" dichiara Francesco, Presidente. "Da diversi anni il Premio si è allargato alla stampa estera, dal Giappone ...... per promuovere una informazione corretta e completa sui nostri prodotti" dichiara Francesco, Presidente. "Da diversi anni il Premio si è allargato alla stampa estera, dal Giappone ...

Pizzagalli (Ivsi): "Premio Reporter del Gusto dà valore a corretta ... Adnkronos

Lo ha detto Francesco Pizzagalli, presidente Istituto valorizzazione salumi italiani (Ivsi) a margine della cerimonia di premiazione della sedicesima edizione di ‘Reporter del Gusto’. Il premio ...per promuovere una informazione corretta e completa sui nostri prodotti” dichiara Francesco Pizzagalli, Presidente IVSI. “Da diversi anni il Premio si è allargato alla stampa estera, dal Giappone alla ...