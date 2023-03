Piqué parla per la prima volta della canzone di Shakira: “Ognuno fa le sue scelte, non me la sento di parlarne” (Di giovedì 16 marzo 2023) Sono passati ormai quasi due mesi dal lancio del nuovo singolo di Shakira, la “canzone della vendetta”, come è stata prontamente ribattezzata dai media viste le stoccate contenute nel testo nei confronti del suo ex marito Gerard Piquè. Ed ora è proprio lui a rompere il silenzio e commentare il gesto: “Ho sentito la canzone. Le persone hanno la responsabilità, specialmente noi che siamo genitori, di cercare di proteggere i nostri figli”, ha detto intervenendo in diretta durante il programma radiofonico El mon in onda sull’emittente spagnola RAC1. “Ognuno prende le decisioni che ritiene appropriate. E non me la sento di parlarne. Voglio solo che i miei figli stiano bene. Ho sempre avuto un rapporto molto stretto con i miei figli e desidero che siano coinvolti in cose che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Sono passati ormai quasi due mesi dal lancio del nuovo singolo di, la “vendetta”, come è stata prontamente ribattezzata dai media viste le stoccate contenute nel testo nei confronti del suo ex marito Gerard Piquè. Ed ora è proprio lui a rompere il silenzio e commentare il gesto: “Ho sentito la. Le persone hanno la responsabilità, specialmente noi che siamo genitori, di cercare di proteggere i nostri figli”, ha detto intervenendo in diretta durante il programma radiofonico El mon in onda sull’emittente spagnola RAC1. “prende le decisioni che ritiene appropriate. E non me ladirne. Voglio solo che i miei figli stiano bene. Ho sempre avuto un rapporto molto stretto con i miei figli e desidero che siano coinvolti in cose che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SPYit_official : Piqué parla, per la prima volta, di Shakira: “I genitori devono proteggere i figli, io lo sto facendo” #shakira… - Piergiulio58 : Gerard Piqué per la prima volta parla della revenge song di Shakira: 'Penso solo ai miei figli'. Shakira pochi gior… - Oops_2023 : Piqué parla per la prima volta della canzone di Shakira in collaborazione col produttore BZRP #Piqué #Shakira #bzrp - RaiNews : #RevengeSong di #Shakira, #Piquè non risponde alla provocazione ma puntualizza: 'Penso solo al bene del miei figli' - andreastoolbox : Gerard Piqué parla per la prima volta della canzone di Shakira: «Non mi tocca, penso solo ai miei figli» #Piqué… -